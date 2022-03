Filho mata pai durante discussão, no Sertão da Paraíba

Uma guarnição da polícia foi acionada e o suspeito foi preso. Ele não ofereceu resistência e confessou o crime

No Sertão da Paraíba, em São José de Piranhas, um filho matou o próprio pai, de 58 anos, na noite desta segunda-feira, 22. De acordo com a Polícia Militar, o homem usou um facão e, depois do crime, confessou às autoridades.

Segundo as autoridades, o crime aconteceu durante uma discussão entre os dois. O filho chegou em casa oferecendo um facão ao pai, que negou a compra.

Logo depois, o filho teria aplicado um golpe com a arma branca em um cachorro que estava brigando com outro na rua, e o pai reclamou sobre isso. Nesse momento, então, o agressor atingiu a vítima com um golpe na cabeça.

Ainda conforme a polícia, depois de cometer o crime, o homem foi para um posto de combustíveis que fica na saída de São José de Piranhas para a cidade Cajazeiras. As autoridades foram acionadas e o suspeito foi preso. Ele não ofereceu resistência e confessou o crime.

O agressor foi encaminhado para a Delegacia de Cajazeiras e aguarda audiência de custódia.