Filho golpeia pai com canivete depois de ver discussão com a mãe em MS

Segundo a polícia, pai e filho estavam bebendo e o jovem não teria gostado de ver o pai discutir com a mãe e o golpeou

No último sábado, 2, um rapaz de 18 anos golpeou o pai nas costas com um canivete, na zona rural de Amambai (MS). Segundo a polícia, pai e filho estavam bebendo e o jovem não teria gostado de ver o pai discutir com a mãe. Em seguida, ele esfaqueou o pai, de 41 anos, nas costas e fugiu.

No momento em que a polícia chegou ao local, o homem já estava recebendo os primeiros socorros pelo Corpo de Bombeiros. Conforme os bombeiros, ele chegou consciente ao hospital, onde ficou em observação para fazer um exame de raio X.

De acordo com a polícia, o jovem atingiu o pai com um canivete, que foi localizado em um gramado perto da casa da família.

Até o momento, o pai não buscou uma delegacia para representar contra o filho.