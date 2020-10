Filho do vereador Adilson Amadeu é preso acusado de roubo em SP

PUBLICIDADE

Aline Mazzo

São Paulo, SP

O candidato a vereador pelo PSB Dr. Adilson Amadeu, filho do vereador de São Paulo de mesmo nome, foi preso nesta terça-feira (20), em cumprimento a um mandado de prisão de 2018. Ele é acusado de roubo.

Segundo o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), que efetuou a prisão, Adilson Adriano Sales de Souza Carvalho Amadeu, 46, era procurado pela Justiça e foi localizado na avenida Rebouças, em Pinheiros (zona oeste de SP), em uma clínica de estética. A polícia informou apenas que o crime teria sido cometido em 2009.

Segundo boletim de ocorrência, Amadeu alegou que o mandado de prisão seria um equívoco, pois ele não possuía RG expedido em São Paulo. Ele ainda disse, segundo registro policial, que seu documento havia sido cancelado em 1996 devido a uma decisão judicial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O candidato então apresentou uma CNH (Carteira Nacional de Habilitação) emitida em 13 de fevereiro de 2020, onde constava um RG emitido no Paraná. Segundo o Deic, foi feita a coleta das digitais de Amadeu para comparação com as informações do documento que constava no mandado de prisão e ficou comprovado que ele era mesmo o procurado.

Como o candidato cursou o ensino superior, ele é advogado, foi levado à carceragem do 31º DP (Vila Carrão), na zona leste da capital paulista. A CNH apresentada foi apreendida para verificação junto ao Detran (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo).

A reportagem entrou em contato com a assessoria do PSB e com o vereador Adilson Amadeu (DEM), mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. A defesa do acusado não foi localizada.

As informações são da Folhapress