Filho de jornalista é morto a facadas em Porto Velho

Na madrugada deste domingo (12), Alberto de Carvalho Andreoli, de 31 anos, foi morto com cerca de 10 facadas, em Porto Velho. Ele é filho do dono do site de notícias Rondoniaovivo, o jornalista Paulo Andreoli.

De acordo com o boletim de ocorrência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava no local quando a polícia chegou. Os médicos então constataram o óbito.

Um motoboy que passava pelo local disse que seguiu o suspeito que fugiu em uma motocicleta depois de cometer o crime. Ele informou a placa do veículo aos agentes que localizaram o suspeito.

João Luiz da Silva Filho, de 49 anos, confessou ser o autor do crime e recebeu voz de prisão. Ainda de acordo com o registro policial, nas roupas do suspeito havia sangue.