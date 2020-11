Filho de ex de Whitney Houston é encontrado morto

PUBLICIDADE

Bobby Brown Jr., filho do músico Bobby Brown, veio a óbito aos 28 anos. O corpo do jovem foi encontrado em sua casa em Los Angeles nessa quarta-feira (18).

De acordo com o site TMZ, a polícia local informou que não há sinais de que o jovem tenha sido assassinado. As autoridades investigam o caso.

O pai de Bobby Brown Jr foi casado com Whitney Houston entre 1992 e 2007. Além do filho, de 28 anos, o músico também perdeu a filha Bobbi Kristina, que morreu precocemente, aos 22 anos. Bobby Brown Jr. era filho dele com Kim Ward, com quem o músico ficou por 11 anos, antes de se casar com Whitney.

Whitney veio a óbito no dia 11 de fevereiro de 2012. Ela foi encontrada morta na banheira de um quarto de hotel. A causa foi afogamento acidental, provavelmente causada pelo consumo de barbitúricos, que deixaram a cantora sonolenta, colaborando para o tombo na banheira.

Bobbi Kristina foi encontrada morta em sua casa, em uma banheira, no dia 31 de janeiro de 2015. De acordo com a autópsia, a jovem veio a óbito em decorrência de um afogamento precedido de uma overdose.