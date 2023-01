Filha relata à professora após aula de educação sexual que foi estuprada pelo próprio pai

A filha dele relatou a uma professora que era vítima dos abusos sexuais após assistir a uma aula de educação sexual

Um homem de 40 anos foi preso suspeito de estuprar a própria filha e a enteada em Tauá, no interior do Ceará. Ele foi capturado nesta quarta-feira (25) no Distrito Federal. A filha dele relatou a uma professora que era vítima dos abusos sexuais após assistir a uma aula de educação sexual no município cearense.

A investigação apontou que ele abusava sexualmente há anos das vítimas, que têm 15 e 17 anos atualmente. Os crimes foram noticiados à Polícia Civil, após denúncia anônima, no ano passado. Contudo, ele foi localizado nesta quarta, no DF, local para onde fugiu após tomar conhecimento que era alvo das investigações policiais.