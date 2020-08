Filha mata o pai com facada no peito após ele ameaçá-la com um cinto

PUBLICIDADE

Uma menina de 12 anos é a principal suspeita de matar o pai com uma facada no peito. O caso aconteceu na última quarta-feira (19) e, de acordo com a Polícia Militar, ela teria golpeado o homem porque ele ameaçou bater nela com um cinto.

Segundo a Polícia Militar, os policiais chegaram no local após a vizinha fazer o chamado já na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Quando o homem chegou na unidade de saúde ele ainda mantinha sinais vitais.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, enquanto os policiais ouviam testemunhas para tentar enteder o caso, a UPA confirmou a morte do homem.

“A adolescente estava em estado de choque, passou por atendimento médico e foi hospitalizada”, disse o policial.

Um conselheiro tutelar foi chamado para acompanhar a menina. Depois da alta, ela foi levada à delegacia de Mineiros, onde prestou depoimento.