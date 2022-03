Feto é encontrado no lixo por catador em João Pessoa, PB

A perícia constatou que tratava-se de um feto do sexo masculino, tinha aproximadamente cinco meses e cerca de 20cm de comprimento

Logo no início da manhã desta sexta-feira, 25, um feto foi encontrado no bairro Cidade dos Colibris, em João Pessoa. De acordo com a Polícia Civil, foi um catador de lixo que encontrou o feto, que tinha por volta dos cinco meses.

Conforme o delegado Paulo Josafá, da Delegacia de Homicídios de João Pessoa, o feto foi encontrado na lixeira de um dos prédios da rua Aposentada Maria Carmo Guedes, na zona sul.

Segundo Paulo Josafá, o catador de lixo chegou a abrir a sacola em que o feto estava, pensando tratar-se de um brinquedo. Assim que identificou o que de fato era, chamou outra mulher e sugeriu enterrá-lo. No entanto, a moça acionou a polícia, que fez o trabalho de perícia.

O perito Rodrigo Farias afirmou que tratava-se de um feto do sexo masculino, tinha aproximadamente cinco meses e cerca de vinte centímetros de comprimento. Ainda de acordo com ele, o homem que o encontrou chegou a descartá-lo em outra lixeira antes de perceber o que era.

O feto foi levado para o Núcleo de Medicina e Odontologia Legal (Numol), onde passará por perícia.

Imagens de circuito de câmeras instaladas na região e o depoimento de pessoas, como o síndico do prédio, fazem parte da investigação da Polícia Civil para tentar identificar quem deixou o feto no lixo.