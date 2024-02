Feminicídio: mulher morre esfaqueada por ex-marido em MS

À polícia, o criminoso disse que o término era “inadmissível”

Joelma da Silva, de 33 anos, foi vítima de um assassinato ocorrido na última quarta-feira (21). A mulher foi brutalmente atacada com nove golpes de faca, conforme relatado pela perícia da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

O ex-marido da vítima, Leonardo da Silva Lima, de 38 anos, foi detido em flagrante sob a acusação de feminicídio.

De acordo com informações da delegada do caso, o criminoso demonstrava não aceitar o término do relacionamento com Joelma.