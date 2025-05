Feminicídio: mulher morre após levar 32 facadas do companheiro em uma pousada em Pirenópolis

Aranalla Janaína, de 33 anos, morreu após mais de 20 dias internada em estado grave, vítima de feminicídio. O crime ocorreu em uma pousada de Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, o suspeito é o próprio companheiro da vítima, Fernando Jacinto da Silva Lima, de 40 anos.

De acordo com as investigações, Aranalla foi golpeada cerca de 32 vezes, não resistiu aos ferimentos e morreu no último sábado (24). No entanto, a morte só foi divulgada oficialmente pela polícia nesta quinta-feira (29).

A vítima deixa duas filhas, de 7 e 10 anos, de um relacionamento anterior, que agora estão sob os cuidados da avó materna.

O delegado responsável pelo caso, Marcelo Martins, informou que, caso seja condenado, Fernando pode pegar até 40 anos de prisão pelo crime de feminicídio.