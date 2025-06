Feminicídio: mulher é morta pelo companheiro dentro da própria casa em GO

Rosilda Flausina de Jesus Santos, de 49 anos, foi assassinada a facadas dentro da casa do ex-companheiro, de 64 anos, no último sábado (7), em um município de Goiás. O caso foi confirmado pela Polícia Civil e está sendo investigado como feminicídio. O suspeito confessou o crime e está preso.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Gabriela Adas, o casal havia vivido junto por um ano e meio e estava separado há cerca de um mês. Vizinhos relataram à polícia que ouviram uma discussão entre os dois na noite de sexta-feira (6) e, desde então, não tiveram mais notícias de Rosilda. O comportamento incomum do cachorro da vítima, que permaneceu o dia todo no portão da casa do suspeito, levantou suspeitas entre os moradores e motivou o chamado à polícia.

Em depoimento, o homem afirmou que havia ingerido bebida alcoólica quando foi procurado por Rosilda em um bar. Segundo ele, foi para casa sozinho, e a ex-companheira teria aparecido em seguida em sua residência. A delegada Gabriela Adas confirmou que Rosilda foi morta a facadas.

O corpo da vítima foi encontrado no interior do imóvel, e o autor do crime foi autuado em flagrante por feminicídio. Ele permanece à disposição da Justiça. A investigação segue em andamento.