Feminicídio: homem mata mulher enforcada em SP e é preso em Formosa durante fuga

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, nesta terça-feira (25/11), um homem de 39 anos que admitiu ter matado uma mulher por enforcamento em um motel de São José do Rio Preto (SP), crime ocorrido na segunda-feira (24/11).

O acusado foi abordado na BR-020, em Formosa (GO), dentro do veículo que usou para fugir. Durante a fiscalização, os agentes encontraram um mapa do Brasil, que ele utilizava para traçar a rota que pretendia seguir até o litoral do Nordeste, destino que escolheu, segundo afirmou, para “ver o mar antes de se entregar”.

De acordo com a PRF, os policiais já acompanhavam a possível rota de fuga e receberam informações de que o carro poderia passar pela rodovia. Minutos depois, o automóvel foi localizado e recebeu ordem de parada. O motorista demonstrou hesitação, mas parou. Ao descer, colocou as mãos na cabeça, declarou “perdi” e afirmou saber o motivo da detenção.

O homem relatou aos policiais que teve uma discussão com a vítima dentro do quarto do motel e, durante o desentendimento, a estrangulou. Ao perceber que ela já não reagia, saiu do local dizendo que retornaria, o que não aconteceu. Em seguida, passou em casa para pegar alguns pertences e avisou à família que iria embora, sem revelar o motivo.

Ele foi levado à Polícia Civil de Formosa para as providências legais. A identidade da vítima segue sob sigilo.