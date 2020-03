Fazendeiro é chifrado por touro no abdômen e pescoço enquanto tocava rebanho

PUBLICIDADE 

Um fazendeiro de 47 anos ficou ferido depois de ser chifrado no abdômen e no pescoço por um touro na área rural de Astorga, no Paraná, neste domingo (8). Segundo o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), o homem é dono da fazenda e estava tocando o rebanho quando o acidente aconteceu. Um dos animais se assustou, avançou e feriu o homem duas vezes.

Ele foi socorrido no local e levado de helicóptero ao Hospital Universitário de Maringá. Lá, ele passará por uma cirurgia. O estado de saúde da vítima é grave.