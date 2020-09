Fantasia sexual a três termina na delegacia após discussão

PUBLICIDADE

Um casal acessou um site de relacionamentos com o intuito de satisfazer um fetiche. O marido queria assistir a esposa tendo relações sexuais com outro homem. No entanto, após uma discussão, o encontro mobilizou o Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil e terminou na delegacia.

O caso foi registrado na noite de sábado (19). O casal saiu de um município do Paraná para encontrar o homem solteiro em um apartamento na cidade de São Miguel do Oeste-SC.

Ao final da noite, o trio foi parar na delegacia, onde prestou esclarecimentos. De acordo com os relatos cedidos à polícia local, o casal levou bebidas para a festa no apartamento. Em determinado momento, o marido discordou de algo que o homem solteiro fazia com sua mulher, e começou uma discussão.

Na sequência, o marido foi expulso do apartamento. No entanto, ele conseguiu destrancar a porta com uma chave de fenda e entrou em luta corporal com o dono do imóvel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com um vizinho que testemunhou a cena, o casal correu para o carro, com a mulher nua. O homem solteiro correu atrás deles com um espeto na mão e quebrou o carro.

Mesmo assim, o casal fugiu. Momentos depois a polícia foi acionado e os três foram encaminhados à delegacia.

De acordo com a polícia, os dois homens responderão por dano ao patrimônio. O marido ainda foi enquadrado por embriaguez ao volante. Ao se recusar a fazer o teste do bafômetro, ele se sujeitou à multa de R$ 3 mil e à perda da carteira de habilitação pelo prazo de 1 ano.