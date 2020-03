Família reconhece roupas de jovem de 18 anos desaparecida após o carnaval

PUBLICIDADE 

Desaparecida desde o dia 27 de fevereiro, a jovem Tatiane Araújo, 18 anos, ainda é procurada pelo interior do Ceará. Parentes identificaram as roupas da jovem encontradas próximas ao corpo de um homem.

De acordo com as autoridades, ele foi a última pessoa a ver Tatiane. A jovem desapareceu em Santana do Acaraú, no Ceará, depois de passar o carnaval com o namorado na cidade de Sobral.

As roupas, localizadas no último dia 5 de março, estavam próximas ao corpo do mototaxista Expedito Edson Amarante, 55 anos. O material será analisado pela Polícia. Ainda segundo a polícia, apesar das roupas, a bolsa e outras coisas que ela carregava, como os óculos e os chinelos, estão faltando.

O mototaxista chegou a ser intimado para depor na Delegacia, mas foi encontrado morto na quarta-feira (4). Conforme a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), que esteve no local da ocorrência para investigar a morte, a suspeita é de um possível suicídio.

Tatiane chegou a Sobral na segunda-feira (24) e na quinta-feira (27) disse que ia voltar para casa para comemorar o aniversário da mãe. Thiago acompanhou a namorada em parte do percurso, até deixar a jovem em uma praça para pegar um mototaxi. Foi quando Tatiane desapareceu.