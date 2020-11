Família procura por homem desaparecido há 30 anos

PUBLICIDADE

Em 1990, aos 21 anos, Francisco Aurélio Braga Freire saiu da casa da família, em Fortaleza-CE, em busca de uma vida melhor em Santos-SP. Por cerca de dois anos, ele manteve contato com a família. No entanto, Francisco parou de mandar notícias de repente e a família procura por ele desde então.

A irmã de Francisco, Sintia Braga, de 38 anos, relatou ao Portal G1 que o rapaz consegui emprego em um posto de combustíveis assim que chegou em São Paulo. Na época, ele também trabalhava em um restaurante. No entanto, em abril de 1992, ele desapareceu completamente.

Desde então, a família tem procurado por Francisco. De acordo com Sintia, forma inúmeros os relatos de possíveis paradeiros do irmão. Algumas pessoas disseram que Francisco veio a óbito, outra que ele havia deixado os parentes para trás. Francisco deixou a mãe e o filho em Fortaleza-CE. Ambos sentem a falta do familiar, conforme relatou Sintia.

Sintia relatou ainda que não há informações de Francisco em qualquer delegacia ou hospital, tampouco no Serasa ou no Sistema Único de Saúde (SUS).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o surgimento das redes sociais, a família continuou a investigar e contratou uma pessoa para descobrir informações sobre o rapaz. A pesquisa fornecida à família mostrou cinco endereços, mas em nenhum deles o irmão foi encontrado.

A mãe de Francisco sofre com o desaparecimento, contou Sintia.

“A gente chega a pensar que ele morreu, mas minha mãe diz que não”, afirma.

“Meu irmão deixou um filho aqui, que não conhece o pai. Meu sobrinho tinha meses quando ele foi embora, e sempre fala: ‘Tia, será que eu vou ficar velho, ter filho, e não vou saber por onde anda meu pai?’. Francisco nos faz muita falta, é um pedaço da gente que foi embora”, finaliza.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

.