Família morre em acidente ao voltar de velório em MG

Quatro pessoas, integrantes de uma mesma família, vieram a óbito em um acidente de trânsito. A família, que morava em Conceição da Barra-ES, estava desaparecida desde que havia saído para ir a um velório em Carlos Chagas, em Minas Gerais.

O acidente ocorreu na saída do município mineiro. No carro estavam Mário Andrade, de 63 anos, Maria Senhora Andrade, de 84, Jackson Santos Moreira, de 37, e Jucimara Ramos, de 33.

O grupo teria ido ao velório do irmão de Mário e Maria. A família deveria voltar da viagem no final da tarde de terça-feira (24). Ao estranhar a demora, a família procurou por informações.

No início da tarde de quarta (25), o carro da família foi encontrado dentro de um rio e os parentes foram acionados. De acordo com a polícia, o carro foi encontrado em um rio a 18 quilômetros do município, nas margens da BR-418.

A família relatou que no dia em que o acidente teria ocorrido, Jucimara enviou uma mensagem, afirmando que estava chovendo muito na estrada.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, e serão trazidos para o Espírito Santo.