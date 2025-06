Família morre após carro bater de frente com caminhão na BR-020, em Goiás

Um grave acidente na BR-020, na altura do km 125, entre Formosa e Flores de Goiás, resultou na morte de três pessoas da mesma família na última terça-feira (3). As vítimas foram identificadas como Marcos Aurélio dos Santos, servidor da Prefeitura de Simolândia, sua esposa, Monielle Pereira Barbosa Santos, e a filha do casal, de 10 anos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o carro em que eles estavam bateu de frente com um caminhão e foi arrastado por cerca de 50 metros após a colisão. Quando as equipes de socorro chegaram ao local, constataram que os três ocupantes do veículo morreram no local.

A filha do casal chegou a ser retirada por populares antes da chegada dos bombeiros, mas já estava sem vida. Os militares precisaram realizar o corte da lateral do carro para retirar os corpos, que estavam presos às ferragens.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a perícia no local e ficou responsável pela retirada dos corpos e pela liberação da rodovia. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.