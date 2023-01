Família com bebê de 8 meses fica com carro submerso em GO

Os policias então nadaram até o veículo e resgataram as vítimas: Alice, de apenas 8 meses, e os avós e tia da bebê.

Uma família ficou presa dentro de um carro após ser pega de surpresa por uma enxurrada que alagou ruas do Jardim Guanabara, em Goiânia (GO), na tarde da quinta-feira (26). Entre os passageiros do veículo estava um bebê de apenas oito meses, que foi resgatado sem ferimentos por policiais militares que passavam pelo local e também ficaram ilhados.

Os agentes contaram que estavam fazendo patrulhamento em meio às fortes chuvas na região quando “a água subiu muito rápido”. O alagamento cercou a viatura e bloqueou as portas do carro, mas eles conseguiram sair pelas janelas e ver o outro carro ilhado, com uma família dentro.

Os policias então nadaram até o veículo e resgataram as vítimas: Alice, de apenas 8 meses, e os avós e tia da bebê.

“O carro foi afundando, afundando, e quando nós percebemos que a água já estava quase no teto da viatura, nós tentamos jogar o carro para a calçada. Mas a água começou a tomar conta e o povo dentro ficou desesperado. O pessoal da viatura escutou, saiu pela janela e ajudou a tirar todo mundo de dentro do carro”, contou Ricardo Cardoso, avô de Alice, à TV Anhanguera.

A família resgatada foi abrigada por moradores de uma casa nos arredores do alagamento, para aguardar em segurança o fim da enchente.

“Na hora que eu atravessei (a água) estava na altura da barriga. Surpreendeu quando a gente foi resgatar o pessoal que tinha um bebê, no bebê conforto. Na hora a gente não pensa muito, mas foi muito emocionante, né, porque era uma vida que estava em risco”, afirmou o sargento Junior, um dos responsáveis pelo salvamento, também à TV goiana.