Falso pastor é preso após estuprar jovem dentro de motel em AL

Um homem de 37 anos foi preso nesta segunda-feira (2/6), no município de Marechal Deodoro (AL), por suspeita de estuprar uma jovem que frequentava a mesma igreja onde ele se apresentava como pastor.

O crime ocorreu em dezembro de 2024, dentro de um motel da cidade. As investigações apontam que o suspeito se aproximou da vítima após descobrir que ela estava em busca de emprego. Ele ofereceu ajuda, dizendo que a levaria para uma suposta vaga de trabalho, mas, durante o trajeto, a obrigou a entrar no motel, onde a estuprou e fez ameaças, afirmando estar armado e que atiraria caso ela não obedecesse.

No interrogatório, o homem confirmou que esteve no motel com a vítima e que havia consumido bebidas alcoólicas e cocaína, mas se recusou a detalhar os acontecimentos dentro do local.

A delegada representou pela prisão preventiva, que foi decretada pela 1ª Vara Criminal de Marechal Deodoro. Após ser capturado, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.