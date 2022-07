FAB intercepta avião com 500 quilos de cocaína

Neste domingo, 03, a Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou um avião de pequeno porte que entrou no espaço aéreo brasileiro sem autorização

Neste domingo, 03, a Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou um avião de pequeno porte que entrou no espaço aéreo brasileiro sem autorização. Cerca de 500 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos.

Segundo comunicado da FAB, o avião entrou no Brasil pelo Mato Grosso do Sul, não atendeu às ordens de contato e de pouso por isso, foi considerado suspeito.

“De acordo com o Comando de Operações Aeroespaciais (Comae), os radares identificaram a aeronave entrando no espaço aéreo brasileiro. O avião, sem contato com o controle, descumpriu todas as medidas de policiamento realizadas, mostrando-se hostil”, escreveu a Força Aérea em nota.

Dois caças A-29 Super Tucano da FAB dispararam um tiro de detenção. Ao ser atingido, o avião fez um pouso de emergência entre as cidades de Jales e Pontalinda, no interior de São Paulo.

Já no solo, a operação passou para a responsabilidade da Polícia Federal. As duas pessoas que estavam no avião fugiram.

A ação fez parte da Operação Ostium, que atua na fronteira.