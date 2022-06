O CBMDF atendeu a uma ocorrência de explosão na noite desta quinta, 02, empregando 04 viaturas e 15 militares

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal atendeu a uma ocorrência de explosão na noite desta quinta, 02, empregando 04 viaturas e 15 militares.

A ocorrência de explosão em tubulação subterrânea de energia foi Setor Comercial Norte, quadra 02, próximo ao Hotel Hplus Vision, às 23h37.

A via N2 foi interditada nos dois sentidos, no trecho entre o Conjunto Nacional e a via W3 Norte, para o socorro ser feito em segurança.

Os militares isolaram o local até chegada da Neoenergia, que assumiu a cena e passou a fazer os reparos necessários.

A Polícia Militar do Distrito Federal também esteve no local.