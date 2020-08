Ex-presidiário é assassinado por golpes de faca após emboscada

PUBLICIDADE

Nessa quarta-feira (26) um homem de 27 anos foi assassinado com várias facadas na cidade de Picos, no Piauí. De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil, Lucas Luís de Sousa era ex-presidiário e já estão sendo feitas buscas para localizar o homem suspeito de cometer o crime.

As investigações indicam que ele foi vítima de uma emboscada, sendo perseguido e esfaqueado. “As testemunhas informaram que, depois de ser esfaqueado, ele correu até desfalecer na rua”, contou o escrivão Abelardo, da Delegacia de Picos, ao G1.

A identificação do suspeito teria sido feita por testemunhas e, desde então, ele está sendo procurado pela Polícia Militar, que suspeita que o crime tenha sido motivado por vingança.