Ex-participante do The Voice Kids é assassinado a tiros

PUBLICIDADE 

Aos 15 anos, o ex-participante do programa The Voice Kids, da TV Globo, Tuca Almeida, foi morto a tiros na tarde dessa quinta-feira (30), no Grande Recife. Ele participou do programa com 13 anos, em 2018.

A Polícia Civil, por meio de nota, afirmou que o homicídio aconteceu por volta de 17h e que as informações são de que seis homens encapuzados entraram em um estabelecimento comercial atirando. Segundo a Polícia Militar, 15 tiros foram disparados.

“Procuravam, supostamente, pelo cunhado da vítima, que estava no local acompanhando o jovem e conseguiu fugir. Esse cunhado, pelas investigações iniciais, é um presidiário posto em liberdade como medida de prevenção à disseminação da Covid-19 no sistema penitenciário”, disse a Polícia Civil no texto.

Ainda não foram divulgados data, hora ou local de sepultamento do adolescente. A Polícia Civil disse que vai se pronunciar sobre o caso assim que as investigações terminarem e que “não cessará até a devida elucidação e captura dos responsáveis”.