Ex-mulher acusa empresário de ocultar bens avaliados em R$ 4,8 bi

Um empresário do ramo de logística é acusado pela ex-esposa de ocultar o próprio patrimônio, por meio de fraude nas declarações de Imposto de Renda de pessoa física e jurídica das empresas. A defesa da mulher afirma que foram ocultados, ao todo, R$ 4,8 bilhões em bens, como aviões e mansões. Os advogados do empresário negam as acusações. O processo de divórcio tramita no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). As informações são do Portal Uol.

O acordo de separação ocorreu em 2009. Nele, o empresário Luciano Luft, de 49 anos, afirmou que as empresas passavam por dificuldades e o divórcio seria uma alternativa para blindar o patrimônio. Com isso, ficou registrado que a separação ocorreria sem a partilha de bens com a então esposa.

A ex-esposa, Janaína Rocha, afirmou que o marido ainda permaneceu com ela e os três filhos do casal até 2010, quando decidiu deixar a residência para viver com outra pessoa.

“Ele pediu para fazer a mudança de regime dos bens alegando que atrapalhava nos negócios, pois gostaria de mais liberdade, não dependendo da minha assinatura. Soube depois que se tratava de um golpe porque quando, de fato, nos separamos, acessei esse processo e vi que estava errado. Quando eu assinei, nem sabia o que estava no documento e depois que saiu de casa, isso já estava valendo”, relatou Janaína em entrevista ao Uol.

Ela entrou com um pedido na Justiça para ter acesso aos bens de Luciano desde 1995, enquanto estavam casados. Foi determinado que Janaína e o empresário passariam por perícias independentes dos bens em nome de cada um ao longo de 2013.

Nesse período, a defesa de Janaína alega que Luciano teria apresentado ao perito declarações retificadoras de Imposto de Renda de pessoa física e jurídica das empresas, com valores substancialmente mais baixos ou zerados em relação às declarações originais.

Com base nos documentos apresentados pelo empresário, o perito emitiu um laudo que apontou um patrimônio de R$ 4,7 milhões. Devido a isso, a contestação de Janaína foi negada, já que a Justiça avaliou que ela ficou com uma casa em Barueri (SP), avaliada em R$ 5 milhões.

A quantia apresentada não era compatível com o padrão de vida do empresário, conforme relatou o advogado da ex-esposa. Posteriormente, Luciano retornava com as cifras reais na Receita Federal, que de acordo com Janaína, somam R$ 4,8 bilhões, obtidos entre 1995 e 2009.

Ao Portal Uol, a Receita Federal afirmou que “como decorrência da obrigatoriedade de resguardar o sigilo fiscal dos contribuintes, não pode publicamente manifestar-se sobre situações concretas que digam respeito a um determinado contribuinte.”