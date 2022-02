Ex-miss Ucrânia posa com armas e fala em se juntar à resistência do país

Anastasiia Lenna, eleita Miss Grand Ucrânia em 2015, parecem ter trocado os saltos pelas botas de combate. A modelo, que representou seu país no Miss Grand International, postou em suas redes sociais fotos com armas e afirmou que os invasores de seu país morrerão.

“Treinando. Os invasores morrerão em nosso país. Esperem e verão o que acontecerá”, afirmou Lenna em seus stories do Instagram, ao mostrar imagens dela mesma atirando em alvos de papel, entre pedidos de ajuda e chamamentos para a Guerra na Ucrânia.

“Qualquer um que deseja se juntar às forças de segurança, da Europa ou do mundo, pode vir e resistir lado a lado com os ucranianos contra os invasores do século 21. Pergunte a sua embaixada. Venha e lute conosco!”, afirmou ela em outro post, em inglês.

A Ucrânia teve seu território invadido por militares russos na última quinta-feira (24). A segunda maior cidade ucraniana, Kharkiv, já foi tomada pelo país vizinho e a capital, Kiev, continua sob bombardeio. Mais de 350 mil pessoas já fugiram do país, a maioria para a Polônia.

Lenna, que segundo o jornal New York Post é graduada em marketing e administração pela Universidade Slavistik, em Kiev, já postava fotos com armas de airsoft e roupas de combate em suas redes sociais antes da invasão russa. Ela já trabalhou como relações públicas e fala cinco idiomas.

Na última sexta-feira (25), atriz americana Hayden Panettiere, 32, conhecida pelas séries “Heroes” (2006-2010) e “Nashville” (2012-2018), também falou que gostaria de estar na Ucrânia para lutar ao lado de seus amigos e familiares. Ela tem uma filha com o lutador ucraniano Wladimir Klitschko, 45.