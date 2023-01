Ex-marido e ex-enteado suspeitos de feminicídio são presos

De acordo com a corporação, não havia nenhuma queixa formal registrada pela vítima contra o ex-companheiro

Na tarde desta segunda-feira (16) a polícia prendeu dois homens suspeitos do feminicídio de Rozélia Maria Martins Caldas, segundo a Polícia Civil.

O ex-marido da vítima, José Dirceu Caldas, de 61 anos, e filho dele, Jonatas Caldas, de 39, foram presos no bairro Tatuquara, em Curitiba.

Rozélia era empresária e tinha 50 anos. Ela foi morta a tiros no dia 7 de janeiro, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com a investigação, o motivo do crime foi o início de um novo relacionamento da vítima.

A polícia informou que Rozélia e José foram casados por 34 anos, porém estavam separados há mais de três meses. No último mês o casal deixou de morar na mesma casa.

De acordo com a corporação, não havia nenhuma queixa formal registrada pela vítima contra o ex-companheiro.

O crime



No dia 7 de janeiro, a Polícia Militar se deslocou até a entrada principal da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), em Araucária, após receber uma denúncia de tiros na região. Ao chegar, a polícia encontrou o corpo da vítima baleado.

Rozélia foi atingida por uma bala na cabeça e morreu na hora, segundo a polícia. A equipe médica foi acionada e constatou o óbito.

No sábado (14), policiais civis cumpriram mandados de busca nas residências dos suspeitos e apreenderam documentos e aparelhos eletrônicos que, segundo a investigação, comprovam o crime.

Conforme a polícia, o carro utilizado para abordar a vítima na noite do feminicídio foi encontrado em Fazenda Rio Grande, Região Metropolitana de Curitiba , e outro veículo, utilizado para a fuga, estava em um posto de gasolina em Curitiba.

Os veículos foram apreendidos.