Ex-ginasta e medalhista panamericana é encontrada morta no Paraná

PUBLICIDADE

A ex-ginasta Ana Paula Scheffer ,31, foi encontrada morta em casa, nesta sexta-feira (16), na cidade de Toledo, estado do Paraná. A ex-competidora foi medalhista nos Jogos Panamericanos do Rio, em 2007. Atualmente, ela atuava como técnica na modalidade. De acordo com as informações divulgadas pela família, a suspeita é que Ana Paula tenha sofrido um infarto fulminante.

Além disso, a mãe de Ana Paula Scheffer contou que a filha estava deitada na cama do quarto quando foi encontrada morta, por volta das 12h. Segundo Sonia Scheffer, a filha não possuia nenhuma doença ou se queixava de de dores pelo corpo.

O velório da ex-ginasta deve acontecer em Toledo, neste sábado (17), porém o local ainda não está definido, pois os familiares ainda aguardam a chegada de um irmão de Ana Paula, que reside no Canadá. O corpo da ex-atleta foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) da cidade e ainda não foi liberado.