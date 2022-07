‘Eu Amo Pau Grande’: Letreiro no distrito de Magé vira meme

A placa foi divulgada no Instagram, na página oficial da prefeitura de Magé, como parte das melhorias de uma área onde nasceu Garrincha

Seria mais uma placa de exaltação a uma certa localidade, não fosse seu nome um prato cheio para gracinhas e piadas de duplo sentido. Um letreiro com a frase “Eu amo Pau Grande”, instalado em Pau Grande, em Magé, na Baixada Fluminense, acabou viralizando nas redes sociais.

A placa foi divulgada no Instagram, na página oficial da prefeitura de Magé, como parte das melhorias de uma área do bairro onde nasceu o craque Mané Garrincha (1933-1983). “Olha que gracinha que ficou a praça Montese, em Pau Grande”, dizia a publicação.

Não demorou para que os internautas se pronunciassem e a foto viralizasse. “Também ADOOORO Pau Grande!”, brincou um seguidor. “Kkkkkkkkkkkk não acredito que a prefeitura meteu essa”, escreveu outro, que recebeu como resposta um comentário com emojis de carinha chorando de rir, postado pelo administrador da página. “A gente viu a maldade no seu coração. A gente só instalou a placa atendendo ao pedido do povo”. A quem se mostrou preocupado em virar piada, a resposta da prefeitura foi: “É para rir, é para chorar (de emoção) e ser feliz”.