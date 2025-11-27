Estudante negro é amarrado a um tronco cenográfico durante Dia da Consciência Negra na Bahia

A divulgação de um vídeo feito por uma escola no interior da Bahia provocou repercussão nas redes sociais nesta quarta-feira (24/11).

As imagens, registradas no Colégio Adventista de Alagoinhas, no nordeste do estado, mostram um estudante negro amarrado a um tronco cenográfico durante uma atividade alusiva ao Dia da Consciência Negra.

No vídeo, que já foi removido do perfil da instituição, o aluno aparece com roupas rasgadas e preso a um poste coberto com papel para simular um tronco. Ao lado dele, outro estudante, de pele branca, utiliza um chapéu e segura um chicote, compondo a encenação.