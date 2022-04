Estudante morre baleada após PM de folga reagir a assalto no centro de SP

O suspeito do roubo foi baleado e acabou preso pela Polícia Civil. Segundo as investigações, ele usava uma arma falsa, que acabou apreendida

Uma tentativa de assalto no centro de São Paulo deixou uma estudante de 22 anos morta, outra jovem da mesma idade ferida e um suspeito baleado após a reação de um policial militar à paisana na noite desta segunda-feira, 11. Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu no cruzamento da Rua Vitória com a Avenida Rio Branco. O agente, que estava de folga e sem uniforme, contou à Polícia Civil que viu um assalto na calçada e atirou três vezes na direção do suposto criminoso.

As duas mulheres passavam pela calçada da Rua Vitória quando foram atingidas pelos disparos. A estudante Ingrid Reis Santos, de 21 anos, foi atingida no peito. Ela foi levada até a Santa Casa de Misericórdia, também na área central, mas não resistiu. A outra mulher, Elana Maciel, de 22 anos, foi levada para o mesmo hospital com um ferimento na barriga e teve alta médica.

O suspeito do roubo foi baleado e acabou preso pela Polícia Civil. Segundo as investigações, ele usava uma arma falsa, que acabou apreendida. A tentativa de roubo é investigada pelo 3º DP

Segundo a Polícia Militar, “o homicídio decorrente de intervenção policial é apurado por meio de inquérito pelo DHPP. A autoridade policial deu voz de prisão ao agente que foi colocado em liberdade após o pagamento de fiança”. A reportagem apurou que o policial foi indiciado por homicídio culposo, mas a natureza do crime pode mudar com as investigações.

De acordo com testemunhas, o pai de Ingrid é dono de um bar na região central, onde mora a família. Ela teria ido buscar uma chave no estabelecimento e estava a caminho de um curso noturno quando foi atingida pelos tiros.