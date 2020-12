Estudante é mantido em porta-malas de carro roubado durante fuga de criminosos em SP

PUBLICIDADE

Alfredo Henrique

São Paulo

Um estudante de 24 anos foi colocado dentro do porta-malas de um carro, após ser abordado por quatro criminosos, por volta das 14h30 desta quinta-feira (3), quando lavava o veículo da noiva em frente à casa do casal, em Pirituba (zona norte da capital paulista). Um suspeito, de 21 anos, foi preso e os outros três conseguiram fugir.

A vítima relatou em depoimento à polícia que lavava o Nissan Versa da noiva quando quatro homens, com uma arma, anunciaram o roubo. Como a vítima não tinha dinheiro ou objetos de valor, foi colocada no porta-malas do veículo, conforme registrado pela Polícia Civil.

O roubo foi informado à PM por volta das 14h40, momento em que uma viatura da corporação se deparou com o Nissan rua João Toniolo, também em Pirituba. Policiais militares deram sinal para que o carro parasse, mas ao invés disso, uma perseguição teve início.

Na rua Bahia, a cerca de 3,5 km de onde se iniciou a perseguição, um dos quatro suspeitos pulou do Nissan em movimento, segundo relatado pelos policiais militares em depoimento, e fugiu correndo.

Cerca de um quilômetro adiante, na altura do número 50 da rua Cristal de Rocha, o veículo bateu na sarjeta, aparentemente furando o pneu dianteiro direito, além de gerar fumaça no motor do veículo. Este momento da abordagem foi registrado por duas câmeras de monitoramento.

Segundo as imagens, dois suspeitos desembarcam do carro e fogem correndo. Dois PMs também descem da viatura, que é logo em seguida atingida pelo Nissan em à ré. Ninguém se feriu.

Depois abordar o motorista, de 21 anos, os policiais ouviram gritos de socorro, vindos do porta-malas do carro. Ao abrir o compartimento, encontraram a vítima ilesa.

A abordagem, segundo boletim de ocorrência, gerou revolta em moradores da região, fazendo com que os PMs saíssem da rua com o suspeito já preso, sem preservar o local para perícia.

No caminho para o 74º DP (Jaraguá) o homem detido teria oferecido R$ 5 mil aos PMs, para que fosse libertado, segundo boletim de ocorrência. Os policiais, porém, negaram o suposto suborno.

Já na delegacia, o preso se negou a prestar depoimento, afirmando que faria isso à Justiça. Seu advogado de defesa, Elias Alves Santos, afirmou que juridicamente “não houve sequestro” da vítima e sim “privação de liberdade.”

Sobre a participação de Ferreira no crime, o defensor acrescentou que “as imagens são claras”, se referindo às duas câmeras de monitoramento que registraram o fim da perseguição.

“Ele [suspeito] tem um histórico de perdas. Com seis anos de idade, viu a morte do pai, dando tiro na boca. As oportunidades que ele teve [na vida] foram quase nenhuma”, destacou.

O defensor ainda falou sobre o fato de a arma usada no crime ser de brinquedo, além do fato de seu cliente não tentar fugir, quando foi abordado. Ele não comentou sobre a suposta tentativa de suborno atribuída ao suspeito pelos policiais que o prenderam.

Nenhum dos três que fugiram havia sido preso até a publicação desta reportagem.

O caso foi registrado no 74º DP (Jaraguá) como roubo qualificado, dano ao patrimônio público (viatura policial) e corrupção ativa.

Capital concentra quase 44% dos roubos de veículos

Entre janeiro e outubro deste ano foram registrados 11.109 roubos de veículos na capital paulista, representando 43,7% dos 25.401 casos do tipo computados em todo o estado de São Paulo. Os dados são da SSP (Secretaria da Segurança Pública), gestão (PSDB).

Considerando os números, é como se ocorressem 36 roubos de veículos diariamente na capital e, no estado, 83.

O total de roubos em geral registrados na cidade, ainda entre janeiro e outubro, foi de 104.977 e no estado 180.460.

As informações são da FolhaPress