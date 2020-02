Estudante é acusado de inventar história de “roupa suja” para agarrar alunas

PUBLICIDADE 

Um estudante de Engenharia Elétrica da faculdade Unialfa, em Goiânia-GO, foi denunciado por importunação sexual nos últimos dias. Três estudantes relataram abusos cometidos pelo jovem.

De acordo com as denúncias, o suspeito abordava a vítima dizendo que a roupa dela estaria suja — o que era mentira. Então, ele se prontificava a ajudar a limpar e aproveitava para agarrar as vítimas e tentar subir a roupa delas.

A primeira vítima a denunciar o caso detalha. A ela, o suspeito disse: “Sua roupa está suja. Você deve ter sentado em algum alimento.” Em seguida, ele se aproveitou da situação para importunar a jovem. “No que ele falou isso, começou rapidamente a bater a mão na minha coxa”, relata a estudante.

“A princípio achei realmente que ele queria me ajudar, só que ele começou a subir a mão, bater na minha bunda e agarrar. Eu fiquei muito assustada, tanto que fiquei meio paralisada. Aí entrei correndo para dentro do banheiro. Quando olhei minha roupa, ela não estava suja.” O relato da segunda vítima dá conta do modus operandi do suspeito. “Estava subindo a escada e ele chegou por trás de forma educada e falou que tinha chiclete pregado na barra da minha saia, perguntando se poderia me ajudar, mas ele pergunta já vindo te ajudar. Aí ele apalpou minha bunda já subindo minha saia”, conta. A terceira jovem chegou a gravar um vídeo contando a história. Nele, ela explica. ” “Ele chegou e disse que a minha roupa estava suja, como se tivesse um chiclete grudado na minha calça. Ele começa a apalpar no início e para perto da coxa.” Aluno tranquilo? As estudantes procuraram a direção da instituição. O chefe da segurança disse a elas que elas deveriam buscar ajuda “nos meios legais”. O coordenador prometeu procurar o aluno e pedir para que ele procure um advogado caso ele negue os abusos, “porque ele tinha perfil de aluno tranquilo”. Em nota à imprensa, a Unialfa disse ter adotado “todas as providências legalmente possíveis para enfrentar o que a situação exige.”