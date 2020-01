Estudante autista comemora primeira colocação em processo seletivo para Instituto Federal 

PUBLICIDADE 

Quando o resultado do Processo Seletivo Unificado 2020 do Instituto Federal do Pará (IFPA) foi divulgado, a alegria sentida por Izaac Carvalho Sena, de 15 anos, e por sua família foi dobrada.

Além da aprovação no processo seletivo que ofertou 4.570 vagas para cursos técnicos de nível médio, o estudante conquistou a primeira colocação, em sua modalidade específica de concorrência (L8), no curso integrado (que aborda o nível médio e técnico juntos) em desenvolvimento de sistemas.

Para que o bom desempenho fosse alcançado no concorrido processo seletivo, Izaac, que é autista, assistia às aulas com o auxílio de seu acompanhante. qie também o ajudava a revisar a matéria em casa três vezes por semana.

A facilidade que Izaac tem em assimilar novas informações e disciplinas foi percebida pelos pais desde os primeiros anos de vida do jovem, que é filho único. Pai do estudante, o microempresário Izaac Oliveira Sena, 57, conta que antes mesmo de ir à escola pela primeira vez, o menino já conseguia ler algumas palavras.

Ao longo da vida estudantil, Izaac sempre apresentou boas notas, principalmente em língua inglesa. Orgulhoso de cada novo passo conquistado pelo filho, o pai conta que diante da dedicação mantida pelo jovem, já esperava a aprovação no processo seletivo.