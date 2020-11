Esposa de pastor desabafa contra fieis, após marido não ser eleito

PUBLICIDADE

As Eleições 2020 tem proporcionado casos inusitados, principalmente, após a votação. Um episódio que viralizou na internet acontece nesta quinta-feira (19). Uma mulher declarada como participante da Igreja Assembleia de Deus desabafou contra outros da igreja que frequenta, pois seu marido, que é pastor, não obteve muitos votos na eleição. As informações são do site BHAZ.

O relato da mulher, não identificada, viralizou na internet devido os comentários que ela faz durante o desabafo feito por áudio.

“Boa noite, a paz do senhor para todos aqui. Eu vou expressar o meu sentimento não por mim, mas pelo pastor Robson”, começa a mulher. “Um homem ungido, bom, digno e a igreja falsa, dos assembleianos, falsos, um povo falso”, continua.

Por fim, a mulher eleva o tom e diz estar envergonhado pelos membros da igreja. “Tô falando aqui no grupo dos assembleianos. É uma vergonha essa igreja, eu estou com vergonha de ser assembleiana. Crentes safados, crentes sem vergonhos, não honrar o pastor. E se quiserem podem me expulsar”.