Especialista em cobras é picado durante transmissão ao vivo

Na Austrália, um especialista em cobras passou por uma situação embaraçosa durante uma live no facebook. Na transmissão, o homem ensinava as maneiras corretas de manusear o animal, mas acabou sendo picado no rosto pelo réptil.

Para a sorte de Tony Harrison a cobra não é venenosa. Ele começou a manusear o animal com um gancho e depois colocou no seu corpo. O réptil começou a se movimentar e atacou a face de Tony.

“Isso foi um pouco embaraçoso, não foi? Eu tenho de admitir, é a primeira vez que sou picado no rosto por alguma coisa”, afirmou

Segundo o site Time24, a cobra ainda tentou pecar o assistente de Tony, mas não conseguiu.