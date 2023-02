ESG: tudo o que você precisa saber

Além de diversas áreas de atuação, como direito trabalhista, direito ambiental e muito mais, o segmento jurídico também conta com uma série de termos e de tendências que fazem parte dos mais variados ramos, o que pode causar muitas dúvidas entre as pessoas, como é o caso do termo ESG.

Antes de contratar um escritório de advogados especialista em direito ambiental, entenda o que é ESG e saiba mais sobre esse importante assunto que também faz parte do mundo jurídico, confira a seguir:

O que é ESG?

Primeiramente, é importante entender o que é ESG. A sigla refere-se a Environmental; Social e Governance, ou seja, Meio ambiente; Social e Governança. Esses são os três pilares da tendência.

Nesse sentido, o ESG basicamente é um conjunto de práticas que definem se uma determinada empresa é sustentável, devidamente consciente e bem gerenciada. Sendo assim, por meio dessas práticas é possível identificar se uma empresa é sustentável e organizada.

Portanto, o ESG possui critérios que são ideais para garantir que uma empresa é sustentável, principalmente para garantir que a mesma gera impactos positivos (no que se refere ao financeiro, ambiental e social) nos investimentos.

Conheça os princípios do ESG

Gostou de conhecer mais sobre o que é o conceito de ESG? Confira um pouco mais sobre os seus três princípios e entenda mais sobre esse assunto:

Ambiental

No que se refere ao meio ambiente, o ESG possui algumas exigências como diminuição de poluentes, gestão de resíduos, políticas de diminuição dos índices de desmatamento, incentivo ao uso de fontes de energia renováveis, posicionamento em relação às questões de mudanças climáticas, ações de preservação da biodiversidade e muitas outras práticas — que podem variar de acordo com o segmento da empresa.

Social

Seguindo para o segundo princípio, no que diz respeito aos critérios sociais existem diversas questões que são abordadas como o bem-estar dos funcionários, inclusão de planos de previdência, análise das relações, entendimento sobre benefícios e salários, além de outras questões referentes ao social.

Governança

Por fim, o princípio da governança possui como foco principal a maneira como os gestores e diretores administram a empresa. Dessa forma, trata-se de questões como transparência, relatórios, remunerações e muito mais.

