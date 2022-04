Escola no Ceará suspende aulas por suspeita de meningite viral em alunos

Nessa quarta-feira, as aulas na Escola Estadual Profissionalizante Lúcia Helena Viana Ribeiro, em Fortaleza, foram suspensas por meningite

Nessa quarta-feira, 6, as aulas na Escola Estadual Profissionalizante Lúcia Helena Viana Ribeiro, em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, foram suspensas por suspeita de meningite viral em alunos da unidade.

Conforme a Secretaria de Saúde do Município de Horizonte, a medida é preventiva diante de três casos suspeitos da doença em estudantes, que deram entrada em uma unidade de saúde da cidade e estão internados.

“Os casos suspeitos já estão sendo acompanhados por equipe médica e transferidos para realização do exame diagnóstico no Hospital São José de Doenças Infecciosas (HSJ)”, afirma a Secretaria da Saúde.

Ainda segundo a pasta, os locais e as pessoas que tiveram contato com os casos suspeitos estão sendo mapeados, para a realização do procedimento de profilaxia.

“A SMS está realizando todos os esforços necessários para atender de forma rápida e segura os pacientes que se encontram internados, preservando a saúde das mesmas, assim como, tomando as medidas necessárias para detectar e prevenir uma disseminação de contágio”, disse o órgão.

Atualização: a Secretaria do Município de Horizonte informou que o teste deu negativo para meningite nas três crianças e as aulas serão retomadas na quinta-feira, 7.