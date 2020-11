Enxame de abelhas mata cavalo, galinhas e deixa homem ferido

PUBLICIDADE

Um enxame de abelhas italianas matou um cavalo, algumas galinhas e feriu um homem, de 46 anos, no início da tarde dessa terça-feira (17).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta de meio-dia uma equipe da corporação foi acionada. Ao chegarem no endereço, os militares avistaram as abelhas dispersas no terreno da propriedade. Caso ocorreu no Sítio Junco, na zona rural de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará.

Em seguida, os bombeiros isolaram a área e foi constatado que um cavalo havia morrido. Além disso, uma pessoa e algumas aves foram picadas.

De acordo com algumas testemunhas, as abelhas estavam em uma árvore que fica no quintal da residência, próximo ao cercado onde o cavalo ficava. No momento do ataque, o animal não conseguiu sair, foi atingido por várias ferroadas e morreu no local. Algumas galinhas da propriedade também foram picadas pelas abelhas e morreram.

O morador da propriedade, José Arnon Benjamin do Nascimento, foi atingido pelas picadas e precisou de atendimento médico. Ele recebeu alta após ser medicado.