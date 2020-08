Entregador de aplicativo é preso suspeito de tráfico

PUBLICIDADE

A Polícia Militar prendeu um entregador de aplicativo, na madrugada desta terça-feira (11), após receber denúncias de que ele estaria realizando tráfico de drogas na região. Na casa do suspeito foram encontradas pequenas plantações de maconha.

De acordo com a polícia, os denunciantes descreveram o homem e uma equipe foi mobilizada até o setor Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia-GO. Na sequência, o suspeito foi abordado e com ele a guarnição encontrou várias poções de maconha, além de invólucros que supostamente deveriam embalar a droga.

Após a abordagem, os policiais militares se dirigiram até a residência do suspeito, onde foi encontrada uma pequena plantação de maconha no quintal. No local, os agentes também encontraram insumos para o cultivo do entorpecente, balança de precisão, e dinheiro oriundo do trafico.

Além dos objetos encontrados, foi aprendida a moto que seria utilizada para a venda do material ilícito. O entregador foi preso e um menor foi apreendido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE