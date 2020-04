Entregador afirma ter escapado da morte após chuva intensa

PUBLICIDADE 

O temporal que atingiu a cidade de Teresina-PI causou diversos danos. Em meio à chuva forte, o motociclista entregador de delivery Lucimar Ribeiro precisou ser resgatado. O profissional relatou que ficou com a água na região do pescoço e afirma ter escapado da morte.

Com a ajuda de moradores, o motociclista foi resgatado. Através de uma corda, Lucimar conseguiu sair do trecho alagado pela chuva. A motocicleta foi carregada pela correnteza.

Em outros bairros de Teresina, moradores relataram prejuízos com móveis destruídos pela chuva e até alimentos perdidos por causa da água que invadiu as casas. Confira no vídeo abaixo.