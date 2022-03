Enteado é procurado por matar padrasto com facada no peito

Segundo a Polícia Civil, o filho da mulher pediu uma carona ao cemitério do município. No caminho, ele confessou o crime

A Polícia Civil do Mato Grosso procura um homem de 28 anos, suspeito de matar o padrasto, no domingo (20). O caso aconteceu no Bairro Cidade Alta, em Matupá, a 696 km de Cuiabá. De acordo com as autoridades, Pedro Nonato de Azevedo, de 46 anos, foi morto com uma facada no peito.

A vítima foi sido encontrada caída perto da porta de entrada da casa dele. A mãe do suspeito disse aos policiais que ela estava deitada na rede no quintal quando Pedro Nonato saiu de dentro da casa com a mão na barriga e caiu no chão.

Segundo a Polícia Civil, o filho da mulher pediu uma carona ao cemitério do município. No caminho, ele confessou ter dado uma facada no padrasto. A mulher voltou para casa para prestar socorro à vítima.