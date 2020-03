Enfermeira é investigada por alto número de mortes em asilo

PUBLICIDADE 



Após uma idosa que estava internada no Lar dos Idosos Paul Percis Harris morrer, uma enfermeira está sendo investigada por atuar ilegalmente como médica. Ela teria suspendido a medicação de alguns internos do local, que fica em Rondonópolis, Mato Grosso, sendo suspeita da morte da idosa.

Além do crime, o Ministério Público Estadual (MPE) instaurou mais um inquérito civil para também apurar o sumiço de R$ 56 mil que pertencia a um idoso que faleceu em fevereiro do ano passado, 20 dias após ter dado entrada no local. No atestado de óbito do idoso, consta morte súbita ou desconhecida.

Segundo as autoridades, em 2017 foram registradas sete mortes no local, em 2018 foram nove mortes e, em 2019, foram registradas 20 mortes.

Com toda a repercussão do caso, a enfermeira foi demitida, de acordo com a direção do lar de idosos. Para a polícia, a direção afirmou que o dinheiro foi depositado na conta da instituição e está à disposição da Justiça.

Quanto à denúncia de que a enfermeira teria suspendido a medicação de uma idosa que precisava utilizar morfina devido a dores crônicas causadas por um câncer, Emerson diz que o remédio havia sido prescrito por um médico de Cuiabá e que, ao chegar em Rondonópolis, a idosa foi atendida por um geriatra que trocou as medicações utilizadas por ela.

A Polícia Civil e o Conselho Regional de Enfermagem (Coren-MT) ainda não se posicionaram sobre o caso.