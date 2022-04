Empresário flagra sucuri durante ‘café da manhã’ em chácara de Bonito; veja vídeo

O empresário Cicero Peralta flagrou uma sucuri verde durante o “café da manhã”, em uma propriedade rural, em Bonito

Nesta segunda-feira, 25, o empresário Cicero Peralta, de 64 anos, flagrou uma sucuri verde durante o “café da manhã”, em uma propriedade rural, em Bonito (MS), cidade conhecida pelos rios de águas cristalinas e point do ecoturismo. Veja o vídeo abaixo.

Peralta explica que a sucuri foi flagrada, primeiramente, por homens que foram instalar a internet na fazenda de um funcionário. “Quando eles chegaram lá, avisaram sobre a sucuri. Eu falei: ‘se for verdade, quero ir lá ver e registrar’”.

O empresário chegou no local alagado e constatou a cobra durante o processo de predação. A cobra acabara de predar um galo. A ave, já sem vida, estava enrolada pela cobra gigante.

“Eu vi várias pessoas postando fotos da natureza, quis ir ver também. O local é uma chácara. Filmei alguns minutinhos, até mesmo para não atrapalhar o café da manhã da sucuri”, detalhou.

O empresário do ramo turístico comentou que já tem uma certa familiaridade com os animais silvestres e que não se espantou com a cena. “Já levo com naturalidade, sei que ela não oferece perigo ao humano. Fiquei pouco tempo”, finalizou.