Em meio a quarentena idoso é flagrado andando de carrinho de rolimã

Mesmo com as recomendações de quarentena um idoso foi flagrado andando de carrinho de rolimã na cidade de Juiz de Fora. As imagens foram gravadas por Lívia Azevedo, moradora que gravou e compartilhou a situação nas redes sociais. Após o compartilhamento o vídeo viralizou.

Ao porta G1 ela explicou que “O vídeo foi gravado no domingo (22). Eu estava com um amigo ao telefone, quando ouvi um barulho muito alto vindo da rua e achei que eram adolescentes descendo de skate pela Olegário Maciel. Mas quando foi pela terceira vez, o barulho foi ficando mais alto e fui pra janela, quando vi o senhor andando de carrinho de rolimã. Gravei o vídeo como alerta, já que devemos ficar em casa e seguir as recomendações de isolamento”.

No vídeo Lívia ainda tenta chamar a atenção do idoso, que não dá ouvidos a ela. A mulher idsse não conhecer o idoso.

A moradora da cidade revelou ainda que, embora a recomendação fosse de quarentena, um bar perto de sua casa estava funcionando normalmente no dia da gravação.

Juiz de Fora registrou oito casos do novo coronavírus. Com isso, a prefeitura da cidade decretou situação de emergência, determinando que moradores só saiam de casa caso seja realmente necessário.

O idoso no carrinho de rolimã pic.twitter.com/zPtN9w97Fb — tainá (@tainanogueira_) March 24, 2020