Em Caldas Novas, turista perde parte do dedo após ataque de piranha em lago

Na última segunda-feira, 28, um turista foi atacado por uma piranha no Lago Corumbá, em Caldas Novas, e perdeu parte de um dedo. Em uma imagem forte, é possível identificar a gravidade da lesão no dedo do homem, que é de Brasília, Distrito Federal.

Segundo testemunhas, o turista foi socorrido por funcionários do condomínio onde ele estava hospedado. Outro morador disse que a vítima foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), recebeu alta médica e voltou para a cidade onde mora.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Caldas Novas, a corporação não foi acionada para atender a ocorrência.

