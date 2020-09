Elias Maluco é encontrado morto em penitenciária de Catanduvas

PUBLICIDADE

O traficante Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, foi encontrado morto em sua cela na Penitenciária Federal de Catanduvas, oeste do Paraná, na tarde desta terça-feira (22).

O Depen (Departamento Penitenciário Nacional) confirmou a informação da morte do traficante, mas não deu mais detalhes sobre as circunstâncias do caso.

Segundo o órgão, o local foi preservado até a chegada da Polícia Federal, acionada para fazer a perícia. A família já foi comunicada da morte pelo serviço social da unidade prisional, de acordo com o Depen.

“O Depen informa, ainda, que preza pelo irrestrito cumprimento da Lei de Execução Penal e que todas as assistências previstas no normativo são garantidas aos privados de liberdade que se encontram custodiados no Sistema Penitenciário Federal”, completou o órgão em nota.

Elias foi condenado em quatro processos distintos, um deles pela morte do jornalista Tim Lopes, sobre a qual cumpria pena de 28 anos e seis meses de prisão. Ele ainda respondia por tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de lavagem de dinheiro.

As informações são da Folhapress