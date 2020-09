Durante roubo, suspeito derruba mulher com criança no colo e soca grávida

PUBLICIDADE

Um homem foi preso após ser flagrado agredindo uma mulher com uma criança no colo e uma gestante, durante uma tentativa de roubo. Uma câmera de monitoramento flagrou a ação. Após o ataque, ele fugiu, mas foi detido posteriormente, nesta quinta-feira (3).

O crime ocorreu em Santos-SP. A Polícia Militar foi acionada por volta das 19h40 para atender a ocorrência. Quando a equipe chegou ao local, os policiais avistaram uma das vítimas caída no chão. Ela afirmou que foi agredida pelo suspeito com um soco, quando carregava uma criança no colo.

A vítima descreveu as características do suspeito e uma equipe da guarnição se mobilizou para encontrar o rapaz. Ele foi localizado pela polícia e havia sido agredido por populares. De acordo com as autoridades, durante a fuga, o suspeito desferiu um soco no rosto de uma funcionária grávida de um estabelecimento comercial local.

O homem foi autuado por roubo tentado e lesão corporal e permanece preso. A PM reforça que a população pode acionar a corporação por meio do telefone de emergência 190.