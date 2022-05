Duas pessoas morrem em acidente entre caminhonete e carreta na BR-262, no ES

Nesta terça-feira, 17, dois homens morreram em um acidente envolvendo uma caminhonete e uma carreta na BR 262, em Viana, na Grande Vitória

Na manhã desta terça-feira, 17, dois homens morreram em um acidente envolvendo uma caminhonete e uma carreta na BR 262, em Viana, na Grande Vitória.

As mortes foram confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pelo Corpo de Bombeiros. No entanto, as identidades das vítimas não foram informadas.

Imagens efetuadas por motoristas que passavam pelo local mostram que os veículos bateram de frente. A caminhonete prata ficou com a parte frontal destruída. Os dois homens que vieram a óbito estavam dentro dela.

O Corpo de Bombeiros Militar informou que uma equipe se deslocava pela rodovia para assumir serviço em Marechal Floriano, quando se deparou com uma colisão frontal entre um caminhão e uma caminhonete.

Os militares pararam para prestar socorro, mas os dois homens que estavam presos nas ferragens da caminhonete já estavam sem sinais vitais. A equipe fez contato com a polícia, que encaminhou outra equipe do Corpo de Bombeiros para realizar o desencarceramento das vítimas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e a Polícia Civil também foram acionados.