Donos abandonam cachorro por achar que ‘ele é gay’

No condado de Stanly (Carolina do Norte, EUA), os ex-donos de um cachorro foram criticados nas redes sociais depois de abandonarem o animal neste mês, pois acreditavam que o cão “fosse gay”.

Fezco, o animalzinho, se dá bem com pessoas e outros animais, e tem entre 4 a 5 anos. Porém, nem mesmo o tempo de convívio com os ex-tutores, impediu que os mesmos abandonasse Fezco depois dele ter sido visto “cruzando” com outro cão.

De acordo com a Sociedade Americana de Prevenção da Crueldade contra Animais, “machos montando em machos (bem como em pessoas e objetos) e mesmo se masturbando são comportamentos normais exibidos pela maioria dos cães”.

No entanto, os antigos donos de Fezco decidiram que seu comportamento era a prova de que ele estava sexualmente atraído por outros machos, e, por isso, era inaceitável que ele continuasse sob o teto deles.

A atitude foi criticada por diversos internautas, que definiram o comportamento dos ex-tutores como “odioso” e “vergonhoso”.

Um post no Facebook dos Serviços de Proteção Animal de Albemarle diz que Fezco está em um abrigo no aguardo de um novo lar. O órgão garante que o animalzinho é “um bom menino”. Ele é descrito como dócil e carinhoso.